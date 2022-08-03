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Зеленский: Нам говорят не злить Россию, но она потеряла лицо и надела маску террориста

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 14:23
Зеленский: Нам говорят не злить Россию, но она потеряла лицо и надела маску террориста - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский ответил на призывы "действовать деликатно и не злить Россию", чтобы у нее была возможность "сохранить лицо", которые звучат в мире. Об этом он сообщил во время выступления перед студентами Австралийского национального университета. 

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По его словам, каждый день мир шокируют новые сообщения о преступлениях России в Украине и это не должно стать чем-то привычным, так как будет означать, что мир смирился. 

"Многие переживают насчет того, что нужно действовать "деликатно и не злить Россию", чтобы у нее была возможность "сохранить лицо". Для всех должно быть очевидно – это не имеет никакого значения, невозможно разозлить того, кто взбесился. Невозможно сохранить лицо тому, кто сам этого не хочет. Россия сама демонстрирует это более 160 дней", – сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодняшняя Россия "давно потеряла лицо". 

"В который раз мир увидел, что скрывается под маской якобы миротворца, которую Россия пыталась носить долгие годы. Там – другая маска. С прорезью для глаз и рта. Маска, надеваемая террористами", – заявил президент.

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Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский Россия война терроризм
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