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За удары по домам украинцев обязательно будем бить в ответ — Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 22:54
Скриншот с видео
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Украина обязательно будет "бить в ответ" на удары российских оккупантов по гражданским объектам, домам мирных жителей. Об этом в своем новом видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

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Он напомнил, что сегодня оккупанты снова ударили ракетами по домам жителей Одесской области.

"Люди там жили, отдыхали... И мы за это будем обязательно бить в ответ, что бы там ни лгало о таких ударах российское Министерство обороны", – сказал Зеленский.

"Постоянный российский террор Харькова и области, Николаева, городов и сел Запорожской области, Днепропетровской области, Донбасса, приграничных районов Сумской и Черниговской областей – все это оккупантам просто так не сойдет с рук", – добавил он.

  • 26 июля, Россия била по Одесской области двумя типами крылатых ракет – Х-59 и Х-22 – с самолетов, которые базируются глубоко в тылу оккупантов. 
  • Зеленский выложил видео последствий "прилета".
  • В прокуратуре сообщили, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области в результате российских ударов разрушены пять жилых домов, повреждено более 15 баз отдыха, 60 дачных участков, около 80 торговых павильонов. 
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский обстрел Одесса
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