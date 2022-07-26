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Россияне пролетели тысячи километров, чтобы разбомбить дома людей в Затоке: карты и видео

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 14:48
Россияне пролетели тысячи километров, чтобы разбомбить дома людей в Затоке: карты и видео - Фото
Ту-22М3 с ракетой Х-22 (фото - сайт оккупантов)

Армия России сегодня утром, 26 июля, била по Одесской области двумя типами крылатых ракет – Х-59 и Х-22 – с самолетов, которые базируются глубоко в тылу у оккупантов. Об этом рассказал на брифинге спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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По его словам, сначала около 04:30 утра по Затоке и другим местам в области враг ударил пятью Х-59 с трех бомбардировщиков Су-35 или Су-30 над Черным морем.

Эти самолеты взлетели с аэродрома в Ахтубинске Астраханской области РФ, что в 1200 км от Затоки.

Россияне пролетели тысячи километров, чтобы разбомбить дома людей в Затоке: карты и видео

Х-59 – высокоточная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия (до 290 км).

Смотрите видео: Зеленский показал последствия удара РФ по Затоке

Затем, около 05:00 утра, оккупанты на 10 стратегических бомбардировщиках Ту-22М3 взлетели с аэродрома Шайковка на западе Калужской области РФ (950 км до Затоки только по прямой), перелетели в район над Черным морем, и также нанесли удары восемью Х-22 по району Затоки.

Россияне пролетели тысячи километров, чтобы разбомбить дома людей в Затоке: карты и видео

Х-22 – устаревшая сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности, большой мощности и низкой точности. Способна нести ядерную боеголовку.

Президент Владимир Зеленский выложил видео последствий "прилета" по курорту: "Утро. Обычный поселок Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из РФ захотелось пострелять. За все будут отвечать. Каждый. Каждый "освободитель", "разрушающий нашу жизнь". 

Читайте также: Россия все чаще бьет переделанными ракетами ПВО по наземным целям – разведка Британии

Евгений Пилипенко
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война ракетный удар одесская область Затока су-35 су-30 Ту-22 Х-22 Х-59 Ахтубинск Шайковка
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