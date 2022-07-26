Россияне пролетели тысячи километров, чтобы разбомбить дома людей в Затоке: карты и видео

Армия России сегодня утром, 26 июля, била по Одесской области двумя типами крылатых ракет – Х-59 и Х-22 – с самолетов, которые базируются глубоко в тылу у оккупантов. Об этом рассказал на брифинге спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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По его словам, сначала около 04:30 утра по Затоке и другим местам в области враг ударил пятью Х-59 с трех бомбардировщиков Су-35 или Су-30 над Черным морем.

Эти самолеты взлетели с аэродрома в Ахтубинске Астраханской области РФ, что в 1200 км от Затоки.

Х-59 – высокоточная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия (до 290 км).

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Затем, около 05:00 утра, оккупанты на 10 стратегических бомбардировщиках Ту-22М3 взлетели с аэродрома Шайковка на западе Калужской области РФ (950 км до Затоки только по прямой), перелетели в район над Черным морем, и также нанесли удары восемью Х-22 по району Затоки.

Х-22 – устаревшая сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности, большой мощности и низкой точности. Способна нести ядерную боеголовку.

Президент Владимир Зеленский выложил видео последствий "прилета" по курорту: "Утро. Обычный поселок Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из РФ захотелось пострелять. За все будут отвечать. Каждый. Каждый "освободитель", "разрушающий нашу жизнь".

Генштаб показал инфографику, чем оккупанты обстреливают Украину.

Каждую неделю Россия совершает теракты в Украине: кто убивает людей в 21 веке.

22 июля Россия подписала соглашение о непрепятствовании вывозу украинского зерна – в основном через Одесский порт. 23 июля она атаковала порт Одессы "калибрами".

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Евгений Пилипенко

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