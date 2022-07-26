"Террористы захотели пострелять". Зеленский показал последствия удара РФ по Затоке – видео
26.07.2022, 11:03
Последствия ракетного удара по Затоке, Одесская область (скриншот видео Владимира Зеленского, Instagram)
Президент Владимир Зеленский опубликовал в Instagram видео с последствиями утреннего ракетного удара армии России по Затоке Одесской области.
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По его словам, в этом месте не было ни военных баз, ни войск.
"Просто террористам из РФ захотелось пострелять. За все будут отвечать. Каждый. Каждый "освободитель", разрушающий нашу жизнь", – написал Зеленский.
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- В ночь с 25 на 26 июля армия РФ нанесла массированный ракетный удар по Одесской области и Николаеву.
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