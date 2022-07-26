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"Террористы захотели пострелять". Зеленский показал последствия удара РФ по Затоке – видео

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 11:03
Последствия ракетного удара по Затоке, Одесская область (скриншот видео Владимира Зеленского, Instagram)

Президент Владимир Зеленский опубликовал в Instagram видео с последствиями утреннего ракетного удара армии России по Затоке Одесской области.

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По его словам, в этом месте не было ни военных баз, ни войск.

"Просто террористам из РФ захотелось пострелять. За все будут отвечать. Каждый. Каждый "освободитель", разрушающий нашу жизнь", – написал Зеленский.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Одесса ракетный удар ракеты армия рф Затока войска россии
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