Россия ночью ударила по Харькову. "Прилет" был возле центра

Армия России ночью обстреляла Харьков, удар пришелся в район возле центра города. Об этом сообщил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

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По его словам, ночью был очередной обстрел одной из частей города, что ближе к центру. Прилет был "возле здания, которое к военной инфраструктуре не имеет никакого отношения", отметил мэр.

Он пока не предоставил дополнительной информации и добавил, что пока данных о жертвах нет.

"Надеюсь, что пострадавших или погибших не будет. Прошу всех харьковчан быть предельно осторожными", – подытожил Терехов.

Также в ночь с 25 на 26 июля РФ нанесла удары по Одесской области и Николаеву.

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Марк Сировой

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