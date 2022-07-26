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26.07.2022, 18:38

Россияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удара

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Россияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удара
Россияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удара
Россияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удараРоссияне разрушили дома, базы отдыха и дачи в Одесской области – фото последствий удара

Российские оккупанты утренним ракетным ударом по Белгород-Днестровскому району Одесской области разрушили пять жилых домов, повредили более 15 баз отдыха, 60 дачных участков, около 80 торговых павильонов. Никаких военных объектов на указанной территории нет. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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По предварительным данным, пострадал один человек – 46-летний мужчина получил ранения в виде порезов конечностей и лица.

Также под огнем оккупантов оказался поселок в Одесском районе. Значительные разрушения получила база отдыха на реке Днестр, в здании повреждены окна и фасад.

На месте работают прокуроры Одесской областной прокуратуры, Белгород-Днестровской окружной прокуратуры, следователи СБУ и полиции, эксперты, спасатели.

Выявлены и изъяты обломки от механизмов ракет, которые в дальнейшем будут направлены на проведение соответствующих экспертиз.

"Какие-либо военные объекты на указанных территориях отсутствуют", – сказано в сообщении.

Начаты уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК).

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Теги: Одесса, ракета, Затока
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