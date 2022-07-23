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Зеленский заявил, что оружие от США поможет быстрее освободить оккупированные территории

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 11:24
Зеленский заявил, что оружие от США поможет быстрее освободить оккупированные территории - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что военная помощь США поможет Украине быстрее освободить временно оккупированные Россией территории. Об этом он написал в Twitter.

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Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за выделение нового пакета военной помощи для Украины.

Он отметил, что "критически важное и мощное оружие" даст возможность сберечь жизни бойцов Вооруженных Сил Украины и ускорит освобождение временно оккупированных территорий от захватчиков. 

Напомним, 22 июля Белый дом объявил о дополнительном пакете помощи для Украины на $270 млн, который будет включать в себя четыре РСЗО HIMARS и 580 беспилотников Phoenix Ghost.

Читайте также: Большую озабоченность вызывает расход ракет к HIMARS, чем количество установок – Милли 

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский США военная помощь джо байден
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