Зеленский заявил, что оружие от США поможет быстрее освободить оккупированные территории

Президент Владимир Зеленский заявил, что военная помощь США поможет Украине быстрее освободить временно оккупированные Россией территории. Об этом он написал в Twitter.

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Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за выделение нового пакета военной помощи для Украины.

Он отметил, что "критически важное и мощное оружие" даст возможность сберечь жизни бойцов Вооруженных Сил Украины и ускорит освобождение временно оккупированных территорий от захватчиков.

Напомним, 22 июля Белый дом объявил о дополнительном пакете помощи для Украины на $270 млн, который будет включать в себя четыре РСЗО HIMARS и 580 беспилотников Phoenix Ghost.

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Дмитрий Гриниченко

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