Президент Владимир Зеленский посвятил воскресное видеообращение первому Дню Украинской Государственности, который будет отмечаться 28 июля. По его словам, украинский народ не в первый раз сталкивается с такими значительными вызовами, как сейчас, но в этот раз он не отступит и не сломается.

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"Лишь те, кто совершенно не знает правды истории и совершенно не чувствует ее смысла, могли принять решение атаковать Украину. После всего, что прошел наш народ, после всего, чему мы научились за столетия, украинцы никогда не отдадут независимость. И не сломаются изнутри, как это бывало не раз. Беречь единство сейчас и работать вместе на победу – это важнейшая национальная задача. Которую все мы обязательно выполним", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что даже российские оккупанты признают, что Украина победит.

"Мы слышим это в их разговорах, о том, что они рассказывают близким, когда связываются с ними", — сказал президент Украины.

Он заверил, что новая неделя отметится дальнейшим продвижением украинских позиций на фронте, а также в дипломатии и экономике.

Зеленский неоднократно говорил, что победа Украины в войне с Россией должна быть достигнута на поле боя.

Большинство украинцев считают неприемлемым завершение войны ценой отказа Украины от территорий, которые Россия временно оккупировала в 2014 или 2022 году. Победа должна означать возвращение всего Донбасса и Крыма.

Андрей Водяный

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