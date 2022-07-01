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Украинцы не согласны отдавать земли ради мира. Хотят вернуть весь Донбасс и Крым – опрос

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 14:10
Украинцы не согласны отдавать земли ради мира. Хотят вернуть весь Донбасс и Крым – опрос - Фото
Фото - Генштаб ВСУ

Большинство украинцев считают неприемлемым завершение войны ценой отказа Украины от территорий, которые Россия временно оккупировала в 2014-м или 2022 году. Об этом говорится в результатах социологического опроса КМИС и Национального демократического института, проведенного в мае 2022-го.

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Социологи подчеркнули, что украинцы "демонстративно не заинтересованы отдавать землю за мир". Единственным приемлемым сценарием прекращения войны для украинцев является возвращение Украине всех территорий, контролируемых до 2014 года, включая весь Донбасс и Крым. За это выступили 89% респондентов.

Украинцы не согласны отдавать земли ради мира. Хотят вернуть весь Донбасс и Крым – опрос

Украинцев спросили о приемлемых и неприемлемых вариантах цены за установление мира.

Вариант "Украина претендует только на ту территорию, которая подконтрольна ей сейчас", категорически неприемлем для 65% опрошенных. Только 6% респондентов сказали, что считают допустимым такой сценарий.

Вариант о возвращении к границам по состоянию "до 24 февраля" считают категорически неприемлемым 42% опрошенных, а 10% респондентов это бы полностью устроило.

Украинцы не согласны отдавать земли ради мира. Хотят вернуть весь Донбасс и Крым – опрос

Опрос проводился НДИ и КМИС по телефону с 2 по 11 мая 2022 года среди 2500 респондентов старше 18 лет. Территории, которые были не подконтрольны Украине до 24 февраля 2022 года, исключены из исследования. Статистическая погрешность – не более 3%. Опрос проведен при финансовой поддержке США, Швеции, Великобритании и Канады.

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Оксана Житнюк
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война опрос победа кмис социология мир
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