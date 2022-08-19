Кадр дня. Ничего необычного – просто президент союзников плетет маскировочную сеть для ВСУ
Президент Эстонии Алар Карис вместе со своей командой сплели маскировочную сеть для украинских защитников, обороняющих родину и изгоняющих с нее российских оккупантов. Два снимка работы он выложил в Twitter.
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По его словам, волонтеры по всей стране сделали более 9000 квадратных метров сетей, чтобы помочь ВСУ.
"Мы все можем что-то сделать, чтобы помочь Украине выиграть войну", – призвал Карис соотечественников и союзников приобщаться.
Глава эстонского государства надел рубашку, которую получил в подарок от президента Владимира Зеленского, и добавил в пост хэштег #SlavaUkraini.
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Глава Минобороны Алексей Резников утром 19 августа поблагодарил эстонского коллегу Ханно Певкура и его народ за новую партию военной помощи, сопроводив благодарность словами "Калевипоэг вступает в бой!"
В эстонской мифологии Калевипоэг – богатырь-великан.
- С 18 августа Эстония перестала впускать в страну граждан России, которым выдала ранее визы.
- Также на днях правительство Эстонии решило убрать советские памятники из общественных мест.
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