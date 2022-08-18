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Эстония решила передать Украине больше оружия и присоединяется к учениям ВСУ в Британии

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 20:12
Эстония решила передать Украине больше оружия и присоединяется к учениям ВСУ в Британии - Фото
Эстонские военные на учениях (фото – пресс-служба Минобороны Эстонии)

Эстония одобрила еще один пакет военной помощи для Украины – страна отправит больше оружия для ВСУ и вместе с Германией передаст еще один полевой госпиталь. Также Эстония решила присоединиться к программе обучения украинских военнослужащих в Великобритании. Об этом сегодня заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает ERR.

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В новый пакет помощи войдут минометы и противотанковые средства.

"Военная деятельность в Украине продолжает быть интенсивной, и хотя все больше и больше западного оружия поступает на поле боя, наша моральная обязанность – продолжать поддерживать Украину. Украина борется за наши общие ценности, и если у нас все еще есть оружие для отправки украинцам, мы должны это сделать", – заявил глава эстонского оборонного ведомства.

Он отметил, что, помимо вооружения, ВСУ попросили у союзников больше поддержки в обучении своих сил обороны.

"Сегодняшнее решение правительства означает, что мы также можем помочь Украине в этой просьбе о помощи. В полевых учениях бесспорным козырем Сил обороны Эстонии является подготовка резервистов к интенсивной и классической войне против подавляющего противника, то есть к той войне, которую сейчас ведет Украина", – сказал Певкур.

Всего Эстония предоставила Украине военную помощь почти на 250 млн евро.

  • С сегодняшнего дня, 18 августа, Эстония перестала впускать в страну граждан России, которым выдала ранее визы. 

Читайте также: Правительство Эстонии решило убрать советские памятники из общественных мест – премьер

Оксана Житнюк
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война оружие эстония военная помощь партнеры союзники
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