Перевалили за 77 000 уничтоженных россиян: потери оккупантов на войне против Украины
По подтвержденным данным Генерального штаба, на 8 ноября примерное число потерь оккупационных войск России (с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года) составляет 77 170 военнослужащих.
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За сутки ВСУ вывели из строя или захватили еще 15 танков, 24 бронемашины, штурмовик Су-25, девять артиллерийских систем, а также ликвидировали свыше 700 человек личного состава врага.
Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 7 ноября включительно:
личного состава — около 77 170 человек (+710 за прошедшие сутки);
танков — 2786 единиц (+15);
боевых бронированных машин — 5654 (+24);
артиллерийских систем — 1791 (+9);
РСЗО — 391 (-);
средств ПВО — 203 (+1);
самолетов — 278 (+1);
вертолетов — 260 (-);
автотехники и автоцистерн — 4216 (+17);
кораблей/катеров — 16 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1476 (+4);
спецтехники — 159 (+2);
крылатых ракет — 399 (-).
Наибольшие потери оккупанты понесли на Донбассе – на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
- Разведка Британии полагает, что Россия не сможет получить превосходство в воздухе над Украиной в ближайшие месяцы.
- На днях в Лисичанске накрыли кадыровцев: минус 30 российских оккупантов убитыми.
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