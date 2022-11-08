Перевалили за 77 000 уничтоженных россиян: потери оккупантов на войне против Украины

По подтвержденным данным Генерального штаба, на 8 ноября примерное число потерь оккупационных войск России (с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года) составляет 77 170 военнослужащих.

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За сутки ВСУ вывели из строя или захватили еще 15 танков, 24 бронемашины, штурмовик Су-25, девять артиллерийских систем, а также ликвидировали свыше 700 человек личного состава врага.

Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 7 ноября включительно:

личного состава — около 77 170 человек (+710 за прошедшие сутки);

танков — 2786 единиц (+15);

боевых бронированных машин — 5654 (+24);

артиллерийских систем — 1791 (+9);

РСЗО — 391 (-);

средств ПВО — 203 (+1);

самолетов — 278 (+1);

вертолетов — 260 (-);

автотехники и автоцистерн — 4216 (+17);

кораблей/катеров — 16 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1476 (+4);

спецтехники — ​​159 (+2);

крылатых ракет — 399 (-).

Наибольшие потери оккупанты понесли на Донбассе – на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Євген Пилипенко

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