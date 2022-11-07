Президент Владимир Зеленский прокомментировал жалобы российских военных губернатору Приморского края Олегу Кожемяко на большие потери в рядах оккупантов в районе Павловки Донецкой области. В вечернем видеообращении Зеленский призвал не жаловаться "каким-то тряпкам", а выходить с протестами на улицы или сдаваться в плен.

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"Некоторые из российских военных все же задумались о происходящем. Они пожаловались губернатору своего региона, Приморского края, на колоссальные потери. Этот губернатор, товарищ Кожемяко, в ответ предсказуемо соврал, говоря, что потери "далеко не такие". А какие?" – спросил Зеленский.

По словам военных РФ из 155-й бригады морской пехоты, их потери составили 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Зеленский подчеркнул, что Владивосток и Павловку разделяют больше 9000 км, но "губернатору оттуда, наверное, лучше видно, как и сколько отправляют на убой из его региона, или ему просто из Москвы приказали врать". Президент также выразил уверенность, что во Владивосток даже не привезут тела убитых оккупантов.

"Спастись от этого можно не жалобами каким-то там тряпкам, а своим мнением – и не в Telegram, а публичным. Не жалобами, а жестким протестом. Не где-то там под одеялом, а на улицах – против тех, кто в Москве. Ну, или сдачей в украинский плен. Так тоже можно выжить", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в общем на фронтах ВСУ сейчас ведут активную оборону, но на некоторых участках на востоке и юге "понемногу" оттесняют врага.

"Донецкая область остается эпицентром наибольшего сумасшествия оккупантов. Они гибнут сотнями ежедневно. Земля перед украинскими позициями буквально завалена телами оккупантов", – сказал Зеленский.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 7 ноября потери россиян в войне против Украины составили около 75 930 убитыми.

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Оксана Житнюк

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