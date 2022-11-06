За сутки уничтожено 490 оккупантов, семь танков, 10 ББМ – сводка потерь России
Армия России в течение 5 ноября потеряла 490 военных, семь танков и 10 боевых бронированных машин. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 75 930 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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С 24 февраля до утра воскресенья оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 75 930 (+490) человек ликвидировано,
→ танков – 2765 (+7),
→ боевых бронированных машин – 5611 (+10),
→ артиллерийских систем – 1781 (+5),
→ РСЗО – 391 (0),
→ средств ПВО – 202 (0),
→ самолетов – 277 (0),
→ вертолетов – 260 (0),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 1465 (+3),
→ крылатых ракет – 399 (0),
→ кораблей/катеров – 16 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 4191 (+7),
→ спецтехники – 155(0).
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