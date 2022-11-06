Россияне атакуют на трех направлениях, ВСУ отбили врага у 14 населенных пунктов – Генштаб

Российские оккупанты пытаются наступать на трех направлениях, Силы обороны Украины отбивают атаки врага. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ утром 6 ноября.

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Как отмечается, захватчики ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки врага в районах населенных пунктов Зыбино Харьковской области, Белогоровка в Луганской области; Андреевка, Бахмутское, Берестово, Майорск, Макеевка, Марьинка, Озаряновка, Опытное, Павловка, Яковлевка и Ямполевка Донецкой области и Щербаки Запорожской области.

Генштаб получил подтверждение потерь россиян за предыдущие дни на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей.

В Чулановке Херсонской области ВСУ нанесли удар по району сосредоточения подразделения оккупантов.

В Басани Запорожской области поражен штаб одного из подразделений российской армии, уничтожены до 10 единиц военной техники и около 50 военных.

В районах населенных пунктов Пологи и Марфополь уничтожены 20 единиц военной техники и ранены до 80 оккупантов.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу семь ударов. Под поражение попали шесть районов сосредоточения российских войск, а также позиция средств ПВО оккупантов.

Подразделения украинской противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА.

Военные ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили пункт управления врага, семь районов скопления российских войск, склад боеприпасов и три других важных военных объекта оккупантов.

5 ноября авиация ВСУ нанесла удары по системам ПВО российских оккупантов в Херсонском районе.

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Наталія Медведєва

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