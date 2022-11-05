Юг. ВСУ успешно ударили по альтернативной переправе россиян и по колонне армии РФ

Украинские силы обороны успешно ударили по альтернативной переправе россиян в Херсонской области, а также поразили колонну войск РФ, которая хотела переправиться в районе Ольговки. Об этом сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

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По данным "Юга", в результате очередного результативного огневого поражения альтернативной переправы, обустроенной оккупантами вдоль Антоновского моста, был уничтожен буксир. Еще два плавсредства повреждены и нуждаются в ремонте.

Также подтверждено поражение колонны россиян, ожидавшей переправу в районе населенного пункта Ольговка.

В Николаевской области около Нововасильевки украинские силы уничтожили шесть топливозаправщиков армии РФ.

Во время попыток россиян нанести авиаудары по позициям ВСУ украинские зенитчики уничтожили в Бериславском районе Херсонской области еще два ударных вражеских вертолета Ка-52.

В "Юге" подчеркнули, что россияне продолжают тактику разноплановых маневров на временно оккупированных территориях, пытаясь создать впечатление отступления с некоторых территорий. Армия РФ ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. На правобережье россияне проводят маневры, обустраивают рубежи обороны, а на левобережье – минируют побережье, вывозят население за пятнадцатикилометровую зону, окапывают технику и обустраивают огневые позиции.

Украина рассчитывает деоккупировать Херсон в ноябре, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В ОК "Юг" не исключают, что оккупанты хотят заманить ВСУ в населенные пункты Херсонской области и навязать сложные уличные бои.

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Оксана Житнюк

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