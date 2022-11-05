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Россияне в Херсонской области "и окапываются, и эвакуируются" – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2022, 14:21
Россияне в Херсонской области
Фото: EPA

Командование украинских войск в Херсонской области не исключает, что россияне пытаются заманить Силы обороны, делая вид, будто отступают на левый берег Днепра. Об этом в эфире единого телемарафона сказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Ситуация продолжает развиваться по непонятному даже самим оккупантам сценарию, поскольку они пытаются произвести впечатление многопланового развития событий – и окапываются, и эвакуируются. Одновременно проходят вдоль пристаней и причалов, уничтожая все попадающиеся им плавсредства", – сказала она.

По ее словам, на левый берег переместили элитные подразделения, а остающимся на правом берегу подразделениям якобы отрезают пути для отступления, чтобы они стояли насмерть.

"Не исключена такая ситуация [что это ловушка]. Поскольку они очень нарочито пытаются убедить в том, что они уходят. При том, что мы видим объективные данные – они остаются. Есть подразделения обороны, которые там окопались достаточно мощно, оставлено определенное количество техники, обустроены огневые позиции. И те позиции, которые обустраиваются на левом берегу, будут использованы для огневой поддержки позиций на правом", – пояснила Гуменюк.

Она не исключает, что оккупанты хотят заманить ВСУ в населенные пункты и навязать сложные уличные бои.

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Андрій Водяний
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война Херсонская область Наталья Гуменюк
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