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ISW: Россия готовит условия для контролируемого отхода на левый берег Днепра

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2022, 06:26
ISW: Россия готовит условия для контролируемого отхода на левый берег Днепра - Фото
Фото: EPA

Американские аналитики из Института изучения войны (ISW) предполагают, что российские войска действительно готовятся отойти на левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом говорится в сведении в субботу.

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"Российским войскам, вероятно, придется отходить с боями, чтобы не дать войскам Украины преследовать себя на левом (восточном) берегу", – пишут аналитики.

Об этом указывают, в частности, сообщения об уничтожении россиянами гражданских катеров и пристаней на Днепре и информация о подготовке оборонительных позиций на левом берегу.

Российские силы разрушают пути для преследования их через реку во время или после ухода на левый берег, предполагает ISW.

В соцсетях накануне появилось видео, на котором якобы показан недавно уничтоженный россиянами пешеходный мост через реку Ингулец в Снегиревке. Это тоже может свидетельствовать о попытке России замедлить продвижение сил обороны на фоне российского отступления.

В то же время, пишут в ISW, россияне значительно активизировались в Донецкой области, бросая в бой новые мобилизованные силы.

Спикер восточной группировки ВС Украины Сергей Череватый в эфире единого телемарафона в пятницу заявил, что Россия хочет захватить Бахмут и Соледар, чтобы объявить об "освобождении" Донбасса. Но американские аналитики считают, что оккупанты повторяют свои же ошибки.

Увеличение количества личного состава на передовой может позволить российским войскам продвинуться в Донецкой области, но плохая подготовка, слабое материально-техническое обеспечение и командование не дадут им развить эти успехи и оказать существенное влияние на ход или исход войны.

Андрій Водяний
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война Херсонская область
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