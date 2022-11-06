UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинская авиация отработала по системам ПВО оккупантов в Херсонском районе – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2022, 06:20
Украинская авиация отработала по системам ПВО оккупантов в Херсонском районе – ОК
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

В минувшие сутки, 5 ноября, на южнобугском направлении авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины нанесла удары по системам противовоздушной обороны российских оккупантов в Херсонском районе. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, штурмовая и армейская авиация ВСУ отработали по опорному пункту и району сосредоточения вражеских сил и средств в Баштанском и Бериславском районах соответственно.

Бомбардировщики и истребители Воздушных сил наносили удары по скоплению российской техники в районе Снегиревки и системам ПВО в Херсонском районе.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 140 огневых задач, в том числе по району сосредоточения войск оккупантов в Геройском и Раденске.

По подтвержденным данным, за сутки на южном направлении уничтожены 57 оккупантов, два танка, две крупнокалиберные гаубицы, три единицы автобронетехники. Повреждена еще одна пушка-гаубица и два автомобиля.

Читайте также: Юг. ВСУ успешно ударили по альтернативной переправе россиян и по колонне армии РФ

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсонская область потери ОК Юг
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 