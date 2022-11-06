Украинская авиация отработала по системам ПВО оккупантов в Херсонском районе – ОК "Юг"

В минувшие сутки, 5 ноября, на южнобугском направлении авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины нанесла удары по системам противовоздушной обороны российских оккупантов в Херсонском районе. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, штурмовая и армейская авиация ВСУ отработали по опорному пункту и району сосредоточения вражеских сил и средств в Баштанском и Бериславском районах соответственно.

Бомбардировщики и истребители Воздушных сил наносили удары по скоплению российской техники в районе Снегиревки и системам ПВО в Херсонском районе.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 140 огневых задач, в том числе по району сосредоточения войск оккупантов в Геройском и Раденске.

По подтвержденным данным, за сутки на южном направлении уничтожены 57 оккупантов, два танка, две крупнокалиберные гаубицы, три единицы автобронетехники. Повреждена еще одна пушка-гаубица и два автомобиля.

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Наталія Медведєва

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