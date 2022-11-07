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Маляр: И на востоке, и на юге есть районы, где ВСУ постепенно, но уверенно вытесняют врага

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 18:19
Маляр: И на востоке, и на юге есть районы, где ВСУ постепенно, но уверенно вытесняют врага - Фото
Анна Маляр (Фото: Ukrinform)

Украинские силы ведут активную оборону на большинстве участков фронта, но в некоторых районах ВСУ успешно вытесняют врага, в том числе и на востоке. Об этом в эфире телемарафона сказала замминистра обороны Анна Маляр.

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По словам Маляр, сейчас ВСУ ведут активную оборону как на юге, так и на востоке.

"Конечно, динамика войны разная. Есть периоды, когда интенсивность боевых действий очень высокая, и когда мы видим мгновенное продвижение вперед и освобождение наших территорий. Бывают другие фазы войны, как это происходит сейчас, когда идет активная оборона", – отметила замминистра.

Она подчеркнула, что украинские силы "не сдают ни одного сантиметра" земли.

При этом, по словам Маляр, сегодня есть и направления, где украинские силы постепенно вытесняют врага с занятых территорий.

"Мы вытесняем и на южном, и на восточном направлениях в некоторых регионах. Если говорить о восточном направлении, то там эпицентр боев в Донецкой области – Соледар, Бахмут и некоторые [районы] рядом. Но вместе с тем на востоке есть регионы, где мы постепенно, но уверенно вытесняем врага", – сказала Маляр.

Говорить о конкретных населенных пунктах замминистра обороны не стала и призвала дождаться информацию от Генштаба.

  • По данным Генштаба, армия России на Донбассе наступает по трем направлениям, а в Херсоне – готовится к уличным боям.
  • Во временно оккупированном Лисичанске Луганской области в результате удара ВСУ уничтожены десятки кадыровцев

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Оксана Житнюк
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война Донбасс Херсон Херсонская область бахмут Соледар восток Анна Маляр
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