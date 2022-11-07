Сегодня, 7 ноября, в сети появилось видео ближнего боя военных Сил обороны Украины против российских оккупантов.
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Судя по картинке, происходящее снято на камеру на шлеме одного из участников, а бой произошел осенью, в сельской местности.
Где и когда именно это случилось, неизвестно.
На записи видно, как украинские военные с использованием стрелкового оружия и гранат зачищают местность от оккупантов.
В ходе боя один военнослужащий получил ранение в ногу, ему оказывают помощь. После этого бой продолжается.
На финальных кадрах украинские военные выполнили задачу и смеются.
- Ранее сегодня сообщалось, что во временно оккупированном Лисичанске Луганской области в результате удара ВСУ уничтожены десятки кадыровцев.
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