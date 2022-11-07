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В Лисичанске накрыли кадыровцев: минус 30 российских оккупантов убитыми – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 08:16
В Лисичанске накрыли кадыровцев: минус 30 российских оккупантов убитыми – Генштаб - Фото
Кадыровские наемники (скриншот)

По уточненной разведывательной информации, во временно оккупированном Лисичанске Луганской области в результате удара Вооруженных Сил Украины уничтожены десятки кадыровцев. Об этом сообщается в сводке Генерального штаба.

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Огневое поражение нанесено по подразделению батальона ВС РФ "Восток-Ахмат", который был сформирован в сентябре 2022 года по приказу "главы Чечни" Рамзана Кадырова.

"Потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранены", – отметили в Генштабе.

Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом, уточнили там.

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Євген Пилипенко
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