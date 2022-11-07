В Лисичанске накрыли кадыровцев: минус 30 российских оккупантов убитыми – Генштаб
07.11.2022, 08:16
Кадыровские наемники (скриншот)
По уточненной разведывательной информации, во временно оккупированном Лисичанске Луганской области в результате удара Вооруженных Сил Украины уничтожены десятки кадыровцев. Об этом сообщается в сводке Генерального штаба.
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Огневое поражение нанесено по подразделению батальона ВС РФ "Восток-Ахмат", который был сформирован в сентябре 2022 года по приказу "главы Чечни" Рамзана Кадырова.
"Потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранены", – отметили в Генштабе.
Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом, уточнили там.
- В сентябре под Черкассами задержан переселенец; по версии СБУ, он хотел присоединиться к кадыровцам.
- В конце октября Россия начала перебрасывать в Беларусь кадыровцев, также сообщал Генштаб.
- Военные ВСУ о кадыровцах под Херсоном: их используют как заградотряды, а не на передовой.
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