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ОК "Юг" о кадыровцах под Херсоном: Их используют как заградотряды, а не на передовой

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 11:48
ОК
Кадыровцы (Фото: скриншот с видео)

Подразделения из Чечни используют в качестве заградительных отрядов для российских войск в Херсонской области, на передовой они не воюют. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, на левом берегу Днепра в Херсонской области сконцентрировано несколько отрядов "кадыровцев", очень часто их используют в качестве заградотрядов, чтобы не позволять передовым российским силам отходить назад и возвращаться на исходные позиции.

"Может они готовят "утешительный концерт". Как правило их не используют на передовой линии, их используют для "подтанцовки", — сказала Гуменюк.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщал, что для усиления российской группировки в Херсонской области прибыл отряд "кадыровцев", численностью до 1300 человек.

Читайте также: Херсонская область. В ОК "Юг" назвали пять населенных пунктов, которые освободили ВСУ 

Дмитро Гриниченко
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война Херсонская область кадыровцы ОК Юг Наталья Гуменюк
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