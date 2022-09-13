ОК "Юг" о кадыровцах под Херсоном: Их используют как заградотряды, а не на передовой
Подразделения из Чечни используют в качестве заградительных отрядов для российских войск в Херсонской области, на передовой они не воюют. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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По ее словам, на левом берегу Днепра в Херсонской области сконцентрировано несколько отрядов "кадыровцев", очень часто их используют в качестве заградотрядов, чтобы не позволять передовым российским силам отходить назад и возвращаться на исходные позиции.
"Может они готовят "утешительный концерт". Как правило их не используют на передовой линии, их используют для "подтанцовки", — сказала Гуменюк.
Ранее Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщал, что для усиления российской группировки в Херсонской области прибыл отряд "кадыровцев", численностью до 1300 человек.
- Наступление ВСУ на Херсон является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины.
- Некоторые подразделения россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области ведут переговоры с украинскими воинами, чтобы сложить оружие.
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