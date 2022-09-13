ОК "Юг" о кадыровцах под Херсоном: Их используют как заградотряды, а не на передовой

Подразделения из Чечни используют в качестве заградительных отрядов для российских войск в Херсонской области, на передовой они не воюют. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, на левом берегу Днепра в Херсонской области сконцентрировано несколько отрядов "кадыровцев", очень часто их используют в качестве заградотрядов, чтобы не позволять передовым российским силам отходить назад и возвращаться на исходные позиции.

"Может они готовят "утешительный концерт". Как правило их не используют на передовой линии, их используют для "подтанцовки", — сказала Гуменюк.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщал, что для усиления российской группировки в Херсонской области прибыл отряд "кадыровцев", численностью до 1300 человек.

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Дмитро Гриниченко

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