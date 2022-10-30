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Россия начала перебрасывать в Беларусь "кадыровцев" – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2022, 07:08
Россия начала перебрасывать в Беларусь
Фото: ГУР

Россия начала перебрасывать в Беларусь чеченские вооруженные подразделения – так называемых "кадыровцев". Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке в воскресенье, 30 октября.

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Военные указывают, что Беларусь поддерживает вооруженную агрессию РФ, предоставляя свою территорию для войск оккупантов.

"Российская Федерация продолжает перебрасывание отдельных подразделений на территорию этой страны. Так, 26 октября, отмечено прибытие на железнодорожную станцию Брест эшелона военной техники из РФ. Вместе с военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации прибывают так называемые кадыровцы", – говорится в сводке.

Кроме того, российские военные были замечены в населенных пунктах между городами Брест и Малорита. Это юго-запад Беларуси – территория, расположенная вплотную к границам с Украиной (Волынская область) и Польшей.

Оперативная ситуация на Волынском и Полесском направлении пока остается без изменений, заявил Генштаб.

  • Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что военная группировка в Беларуси пока не выглядит ударной – там находятся около 4300 российских военных, в основном мобилизованных, с ограниченным количеством тяжелых систем вооружения.
  • Однако ситуация может очень быстро измениться, когда Россия потеряет Херсон, считает глава ГУР, потому что после отхода от Херсона боеспособные подразделения частично передислоцируют на Запорожское направление, а другая часть из них может быть быстро переброшена на север в Беларусь.
  • В британской разведке тем временем считают, что Лукашенко просто отвлекает ВСУ.

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Андрій Водяний
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Россия война беларусь генштаб кадыровцы
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