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"Николаевское направление сдали полностью, заходить будем с Беларуси" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 20:39
Фото – Facebook Генеральний штаб ВСУ

Российский оккупант в телефонном разговоре жалуется знакомому, что на Николаевском направлении их дивизион получил приказ уйти с позиций. Запись телефонного перехвата опубликовало Главной управление разведки Минобороны.

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"Сегодня все наше направление Николаевское собирается и уходит на..й в Россию. Отдаем все позиции", – говорит оккупант, который, судя по характеру речи, не вполне трезв. 

"Я не верил до последнего, пока не приехал командир дивизиона и сказал. Раздалбывают по всем направлением, ничего сделать не можем. Но, говорят, заходить будем через Беларусь. Сейчас всех соберут туда", – делится он слухами. 

Дальше он говорит: "Тысячи людей отдали жизнь, чтобы забрать эту территорию, а по итогу отдаем ее. А дальше что будет? Всю Россию отдадим?" 

Слушайте также: "Если бы мы там остались ночевать, сегодня бы на связь никто не вышел" – перехват ГУР

Сергій Бережний
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оккупанты телефонный разговор николаевское направление перехват ГУР
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