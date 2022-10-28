"Николаевское направление сдали полностью, заходить будем с Беларуси" – перехват ГУР
Российский оккупант в телефонном разговоре жалуется знакомому, что на Николаевском направлении их дивизион получил приказ уйти с позиций. Запись телефонного перехвата опубликовало Главной управление разведки Минобороны.
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"Сегодня все наше направление Николаевское собирается и уходит на..й в Россию. Отдаем все позиции", – говорит оккупант, который, судя по характеру речи, не вполне трезв.
"Я не верил до последнего, пока не приехал командир дивизиона и сказал. Раздалбывают по всем направлением, ничего сделать не можем. Но, говорят, заходить будем через Беларусь. Сейчас всех соберут туда", – делится он слухами.
Дальше он говорит: "Тысячи людей отдали жизнь, чтобы забрать эту территорию, а по итогу отдаем ее. А дальше что будет? Всю Россию отдадим?"
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