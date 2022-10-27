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"Если бы мы там остались ночевать, сегодня бы на связь никто не вышел" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 20:26
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Отступление россиян на Донецком направлении для них самих выглядело как полная катастрофа. Об этом оккупант говорит в записи телефонного разговора, перехват которого опубликовало Главное управление разведки.

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"Уносили ноги, что успели схватить, с тем и уходили", – рассказывает оккупант жене.

"В окружение попали, и начали они со всего что можно по нам (стрелять). Артиллерия, танки – все подряд... Если бы мы там остались ночевать, – все, сегодня бы на связь уже никто не вышел", – говорит военный.

По его словам, от его подразделения "осталось 80-90 человек", "командование тоже посекло". 

"Как они узнали, что вы там?" – удивляется жена.

"Так все друг друга знают, где кто находится. Просто у них слаженно работают все, а у нас (придурки)", – отвечает оккупант.

Слушайте также: "Бойцы-то у нас не тупые, но вот командование неграмотное" – перехват ГУР

Сергій Бережний
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оккупанты телефонный разговор перехват ГУР
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