UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ наступает на трех направлениях на Донбассе, готовится к боям в Херсоне: сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 07:44
РФ наступает на трех направлениях на Донбассе, готовится к боям в Херсоне: сводка Генштаба - Фото
Российские оккупанты (фото - ЕРА)

Армия России на Донбассе наступает по трем направлениям, а в Херсоне – готовится к уличным боям. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

РФ ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За сутки украинские военные отбили атаки в районе Ямполя, Андреевки, Красногоровки, Марьинки, Павловки, Водяного, Новомихайловки Донецкой области и Белогоровки Луганской.

В Херсоне переодетые в гражданскую одежды оккупанты занимают помещения мирных жителей и укрепляют внутри позиции для уличных боев. Одновременно пропагандисты планируют снять материалы на тему якобы уничтожения мирного населения украинскими войсками.

Читайте также: ВСУ уничтожили три склада под Херсоном и Бериславом. И попали по зданию с 200 оккупантами

В Каховке оккупанты ищут диверсионные группы и корректировщиков огня. Схваченных людей вывозят в Горностаевку и пытками выбивают показания. Аналогично оккупанты действуют в Боровском и Щедрищевом Луганской области: проводят массовые обыски, забирают телефоны, похищают людей.

Также подтверждены результаты украинских ударов за последние дни:

– в Горловке уничтожено пять боевых машин и еще четыре повреждены;

– в районе Майорска оккупанты ежедневно теряют до 30 человек ликвидированными и более 120 ранеными;

– в Лисичанске поражен батальон "Ахмат", оккупанты потеряли более 30 убитыми и до 15 ранеными, реальные потери враг скрывает.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 22 удара: поражены 20 районов скопления сил и техники и два средства противовоздушной обороны россиян. Украинская ПВО сбила пять дронов. Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления, восемь районов скопления сил и техники, склад боеприпасов, станцию РЭБ и другие важные объекты.

Читайте также: Оккупанты уничтожают катера на Днепре и депортируют людей из Херсонской области – Генштаб

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
армия рф войска россии Донбасс ахмат Херсон ВСУ война генштаб кадыровцы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 