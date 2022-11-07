РФ наступает на трех направлениях на Донбассе, готовится к боям в Херсоне: сводка Генштаба
Армия России на Донбассе наступает по трем направлениям, а в Херсоне – готовится к уличным боям. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.
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РФ ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За сутки украинские военные отбили атаки в районе Ямполя, Андреевки, Красногоровки, Марьинки, Павловки, Водяного, Новомихайловки Донецкой области и Белогоровки Луганской.
В Херсоне переодетые в гражданскую одежды оккупанты занимают помещения мирных жителей и укрепляют внутри позиции для уличных боев. Одновременно пропагандисты планируют снять материалы на тему якобы уничтожения мирного населения украинскими войсками.
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В Каховке оккупанты ищут диверсионные группы и корректировщиков огня. Схваченных людей вывозят в Горностаевку и пытками выбивают показания. Аналогично оккупанты действуют в Боровском и Щедрищевом Луганской области: проводят массовые обыски, забирают телефоны, похищают людей.
Также подтверждены результаты украинских ударов за последние дни:
– в Горловке уничтожено пять боевых машин и еще четыре повреждены;
– в районе Майорска оккупанты ежедневно теряют до 30 человек ликвидированными и более 120 ранеными;
– в Лисичанске поражен батальон "Ахмат", оккупанты потеряли более 30 убитыми и до 15 ранеными, реальные потери враг скрывает.
За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 22 удара: поражены 20 районов скопления сил и техники и два средства противовоздушной обороны россиян. Украинская ПВО сбила пять дронов. Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления, восемь районов скопления сил и техники, склад боеприпасов, станцию РЭБ и другие важные объекты.
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