UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты уничтожают катера на Днепре и депортируют людей из Херсонской области – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2022, 19:19
Оккупанты уничтожают катера на Днепре и депортируют людей из Херсонской области – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Российские оккупанты продолжают депортацию населения из Херсонской области, уничтожают и разворовывают частные малые суда на Днепре. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На временно оккупированной территории Херсонской области оккупанты по берегам Днепра массово уничтожают частные катера, они также присваивают снятые с них двигатели и другое оборудование.

Генштаб указывает, что после затопления оккупантами гражданских судов часть горючего попала в Днепр и непосредственно угрожает экосистеме Национального природного парка Нижнеднепровский.

В области продолжается насильственная эвакуация населения – в частности, в Бериславе местным жителям приказано уехать до 10 ноября. В качестве основания для эвакуации оккупанты указывают возможное разрушение якобы ударами ВСУ дамбы Каховской ГЭС.

Генштаб сообщает, что противник по-прежнему ставит задачу удержать временно захваченные территории и одновременно ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение суток противник нанес три ракетных и три авиаудара, совершил более пяти обстрелов из РСЗО.

Генштаб подтверждает успешные удары по противнику в Херсонской области за предыдущие дни. В Каховке нанесен удар по зданию, где находилось до 200 оккупантов. В районе населенного пункта Раденск уничтожена большая колонна боевой техники. 

Украинская авиация нанесла по врагу 18 ударов: 17 по районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники, уничтожена также одна система ПВО.

Читайте также: Россияне атакуют на трех направлениях, ВСУ отбили врага у 14 населенных пунктов – Генштаб

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Генштаб ВСУ война сводка генштаб сводка генштаба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 