ВСУ уничтожили три склада под Херсоном и Бериславом. И попали по зданию с 200 оккупантами

На южном направлении украинские военные уничтожили три склада с боеприпасами под Херсоном и Бериславом, а также попали по зданию с 200 оккупантами. Об этом сообщается в сводке оперативного командования "Юг".

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За сутки ракетные войска и артиллерия выполнили 147 заданий, авиация нанесла два результативных удара.

Ориентировочно враг потерял за сутки 14 военных, три единицы авто-бронетехники, пункт управления БПЛА, три склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах. Потери доразведываются.

По уточненной информации, армия РФ понесла существенные потери после удара по зданию с 200 оккупанты, который украинские военные нанесли на днях.

Армия России на юге ведет оборону, пытается удержать занятые рубежи, обстреливают украинские позиции и прифронтовые общины, ведут разведку. В Бериславе оккупанты требуют от местных принудительной "эвакуации" до 10 ноября.

В Черном море – три корабля, без ракетоносителей.

Министр обороны США считает, что украинские войска могут отбить Херсон.

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Марко Сировой

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