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РФ не сможет получить превосходство в воздухе над Украиной в ближайшие месяцы – союзники

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 08:49
РФ не сможет получить превосходство в воздухе над Украиной в ближайшие месяцы – союзники - Фото
Сбитый российский самолет (Фото - Генштаб ВСУ)

Отсутствие у России превосходства в воздухе на войне против Украины (то, на что рассчитывали оккупанты перед полномасштабным вторжением) "вряд ли изменится в ближайшие несколько месяцев". Об этом пишет британская разведка в Twitter Минобороны союзников.

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Британцы напомнили, что 3 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что РФ потеряла в Украине "более чем в два раза больше самолетов", чем за время советского вторжения в Афганистан, то есть 278 в Украине по сравнению со 119 в Афганистане.

"Хотя мы не можем проверить эти цифры независимо, продолжающееся отсутствие у России превосходства в воздухе, вероятно, усугубляется плохой подготовкой, потерей опытных экипажей и повышенным риском при попытках оказания российскими авиаторами близкой фронтовой авиаподдержки в плотных зонах противовоздушной обороны", – отметили в Лондоне.

Там считают, что это "вряд ли изменится в ближайшие несколько месяцев".

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Причина – в том, что "падеж" самолетов ВКС РФ, вероятно, значительно превышает возможности россиян по производству новых планеров, отметили в разведке.

Кроме того, время, необходимое для подготовки компетентных летчиков, "еще больше снижает возможности России по восстановлению боевой авиации".

Євген Пилипенко
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война разведка потери авиация союзники британская разведка вкс рф
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