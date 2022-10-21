У России около 800 самолетов и вертолетов на аэродромах вблизи Украины – Воздушные силы

У России есть около 800 единиц авиационной техники на аэродромах, которые расположены недалеко от территорий, граничащих с Украиной. Об этом сообщил на брифинге спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Россия имеет около 800 единиц авиационной техники не то, чтобы вокруг Украины, а на аэродромах, близких к территориям, более или менее граничащим с Украиной. Это 40 аэродромов, которые активно используются российской авиацией", – сказал Игнат.

По словам спикера, ориентировочное количество самолетов – около 450, вертолетов – 350.

"Это уже не такая большая цифра. Никто ничего не стягивает. Оно всегда так было", – добавил он.

Игнат также уточнил, что на разных аэродромах у России находятся разные типы авиации, которая может быстро перемещаться, в частности, из оккупированного Крыма в Беларусь или на территорию России.

Спикер Воздушных сил сказал, что система противовоздушной обороны IRIS-T показала себя в бою "чрезвычайно хорошо".

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Наталія Медведєва

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