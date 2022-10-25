Британская разведка: Россия все больше рискует авиацией, чтобы поддержать войска в бою

Российские оккупанты, вероятно, все чаще прибегают к рискованным вылетам ударных вертолетов как к одному из немногих вариантов для оказания непосредственной поддержки войскам в бою. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что с момента полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла как минимум 23 ударных вертолета Ка-52 — это составляет более 25% парка воздушных сил РФ, состоящего из 90 вертолетов Ка-52, и почти половину от общих потерь вертолетов в Украине.

Отмечается, что ударные вертолеты РФ, вероятно, особенно пострадали от украинских переносных зенитно-ракетных комплексов, в то время как вертолеты часто действуют с менее постоянным прикрытием от боевых самолетов, чего можно было бы ожидать в соответствии с военной доктриной РФ.

России по-прежнему не удается завоевать превосходство в воздухе, чтобы надежно прикрывать авиацией свои войска на линии фронта, а ее артиллерийские боеприпасы на исходе.

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Дмитро Гриниченко

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