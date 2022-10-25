Британская разведка: Россия все больше рискует авиацией, чтобы поддержать войска в бою
Российские оккупанты, вероятно, все чаще прибегают к рискованным вылетам ударных вертолетов как к одному из немногих вариантов для оказания непосредственной поддержки войскам в бою. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
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Разведчики заявляют, что с момента полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла как минимум 23 ударных вертолета Ка-52 — это составляет более 25% парка воздушных сил РФ, состоящего из 90 вертолетов Ка-52, и почти половину от общих потерь вертолетов в Украине.
Отмечается, что ударные вертолеты РФ, вероятно, особенно пострадали от украинских переносных зенитно-ракетных комплексов, в то время как вертолеты часто действуют с менее постоянным прикрытием от боевых самолетов, чего можно было бы ожидать в соответствии с военной доктриной РФ.
России по-прежнему не удается завоевать превосходство в воздухе, чтобы надежно прикрывать авиацией свои войска на линии фронта, а ее артиллерийские боеприпасы на исходе.
- 24 октября в Бериславском районе Херсонской области украинские воины за полчаса сбили два вертолета Ка-52.
- Позднее, в тот же день, Силам обороны удалось сбить третий за день ударный вертолет оккупантов в том же районе.
- Недавно украинские военные за сутки сбили 19 дронов-камикадзе и пять ударных вертолетов армии России.
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