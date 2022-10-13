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Воздушные силы за сутки сбили 19 дронов-камикадзе и пять вертолетов армии России

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 07:33
Воздушные силы за сутки сбили 19 дронов-камикадзе и пять вертолетов армии России - Фото
ПВО (иллютстративное фото - Командование Воздушных сил ВСУ)

Украинские военные за сутки сбили 19 дронов-камикадзе и пять ударных вертолетов армии России. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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12 октября Воздушные силы сбили 17 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136 и еще два Zala Ланцет, изготавливаемые самой РФ.

Также были уничтожены пять российских ударных вертолетов Ка-52.

СПРАВКА. Ка-52 – российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения, эксплуатируется с 2011 года, стоимость единицы – порядка $15 млн. Российская пропаганда пафосно называла его "летающим танком".

Утром 13 октября ВСУ сбили четыре дрона-камикадзе Shahed-136 над Одесской областью и еще два – над Николаевской.

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Марко Сировой
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ВСУ война пво армия рф вертолеты воздушные силы ка-52 Shahed-136 дроны-камикадзе
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