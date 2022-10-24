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ВСУ сбили третий за день Ка-52. В вертолете могли быть двигатели украинского производства

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 22:57
ВСУ сбили третий за день Ка-52. В вертолете могли быть двигатели украинского производства - Фото
Вертолет Ка-52 ''Аллигатор'' ВКС РФ (фото – Рособоронэкспорт)

Украинские силы обороны сбили третий за день российский вертолет Ка-52. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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Очередной российский "Аллигатор" был сбит украинскими зенитчиками около 21:30 в Бериславском районе Херсонской области.

В Воздушных силах сообщили, что в вертолете, возможно, были двигатели от украинского производителя.

Два предыдущих "Аллигатора" ВСУ сегодня тоже сбили в Бериславском районе Херсонской области.

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируется с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость единицы – около $16 млн. Оккупанты называют его "летающим танком".
  • Сегодня суд арестовал на два месяца президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева без права внесения залога. 
  • Следствие установило, что компания Мотор Сич продавала авиационные двигатели для военных вертолетов России даже после 24 февраля. Двигатели Мотор Сичи нашли в сбитых российских вертолетах.

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Оксана Житнюк
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