ВСУ сбили третий за день Ка-52. В вертолете могли быть двигатели украинского производства

Украинские силы обороны сбили третий за день российский вертолет Ка-52. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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Очередной российский "Аллигатор" был сбит украинскими зенитчиками около 21:30 в Бериславском районе Херсонской области.

В Воздушных силах сообщили, что в вертолете, возможно, были двигатели от украинского производителя.

Два предыдущих "Аллигатора" ВСУ сегодня тоже сбили в Бериславском районе Херсонской области.

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируется с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость единицы – около $16 млн. Оккупанты называют его "летающим танком".

Сегодня суд арестовал на два месяца президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева без права внесения залога.

Следствие установило, что компания Мотор Сич продавала авиационные двигатели для военных вертолетов России даже после 24 февраля. Двигатели Мотор Сичи нашли в сбитых российских вертолетах.

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Оксана Житнюк

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