ВСУ сбили третий за день Ка-52. В вертолете могли быть двигатели украинского производства
24.10.2022, 22:57
Вертолет Ка-52 ''Аллигатор'' ВКС РФ (фото – Рособоронэкспорт)
Украинские силы обороны сбили третий за день российский вертолет Ка-52. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
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Очередной российский "Аллигатор" был сбит украинскими зенитчиками около 21:30 в Бериславском районе Херсонской области.
В Воздушных силах сообщили, что в вертолете, возможно, были двигатели от украинского производителя.
Два предыдущих "Аллигатора" ВСУ сегодня тоже сбили в Бериславском районе Херсонской области.
СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируется с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость единицы – около $16 млн. Оккупанты называют его "летающим танком".
- Сегодня суд арестовал на два месяца президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева без права внесения залога.
- Следствие установило, что компания Мотор Сич продавала авиационные двигатели для военных вертолетов России даже после 24 февраля. Двигатели Мотор Сичи нашли в сбитых российских вертолетах.
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