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Некачественный ремонт и разгерметизация салона – ГУР о причине падения Су-30 в Иркутске

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 21:54
Некачественный ремонт и разгерметизация салона – ГУР о причине падения Су-30 в Иркутске - Фото
Крушение самолета Су-30 в Иркутске, падение на жилой дом (скриншот видео)

В Главном управлении разведки Минобороны назвали вероятную причину крушения российского военного самолета в Иркутске – Су-30 упал на жилой дом из-за низкого качества проведенных ремонтных работ.

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В ГУР напомнили, что в результате летных испытаний двух самолетов Су-30СМ над Иркутском один из них упал на жилой дом, экипаж погиб.

"Известно, что оба самолета проходили испытания после проведения ремонтных работ. Один из них после выполнения плана полета приземлился на аэродроме, второй остался в воздухе, а экипаж 20 минут не выходил на связь", – сообщает разведка.

Первый самолет взлетел снова и приблизился к аварийному судну. Пилоты визуально засвидетельствовали, что экипаж погиб, вероятно, из-за неисправной кислородной системы. Когда закончилось топливо, неисправный самолет упал на жилой дом в районе поселка Ново-Ленино.

В ГУР утверждают, что катастрофа российского самолета связана с низким уровнем качества выполнения ремонтных работ, из-за чего во время полета произошла разгерметизация салона. Экипаж не смог катапультироваться, что привело к гибели обоих пилотов.

  • 17 октября российский самолет Су-34 упал на многоэтажку в Ейске, который находится через залив от Мариуполя. Самолет начал гореть, а боеприпасы –  детонировать. Погибли 15 человек.
  • На той же неделе, 23 октября, в Иркутске военный самолет Су-30 упал на жилой дом.

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Оксана Житнюк
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