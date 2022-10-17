В Краснодарском крае РФ на многоэтажку упал военный самолет – видео
В Ейске (Краснодарский край РФ) военный самолет упал на жилой дом. Фото и видео публикуют российские Telegram-каналы.
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Российские пропагандисты, ссылаясь на диспетчерскую службу Ейска сообщают, что на многоэтажку упал военный самолет Су-34.
Инцидент прокомментировали в Минобороны страны-агрессора. Сообщают, что при наборе высоты якобы для "учебно-тренировочного полета" с военного аэродрома Южного военного округа разбился Су-34. Летчики катапультировались и утверждают, что причиной крушения стало якобы возгорание одного из двигателей во время взлета.
На многих видео слышны взрывы, схожие со звуками детонации боеприпасов.
По данным российского МЧС, площадь пожара в жилом доме в Ейске после падения самолета составляет 2000 кв. м, горят с первого по пятый этажи.
Очевидцы комментируют происходящее:
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