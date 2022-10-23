В России снова военный самолет упал на жилой дом – видео
23.10.2022, 14:08
Крушение самолета Су-30 в Иркутске, падение на жилой дом (скриншот видео)
В российском Иркутске военный самолет упал на жилой дом. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобозев, передают росСМИ.
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Самолет упал на жилой дом, начался пожар. Российские экстренные службы утверждают, что истребитель Су-30 разбился якобы при испытательном полете.
Погибли оба пилота, но гражданские не пострадали, передают данные МЧС РФ российские пропагандистские СМИ.
Иркутск находится на востоке России – неподалеку от озера Байкал и Монголии.
- 17 октября российский самолет Су-34 упал на многоэтажку в Ейске, который находится через залив от Мариуполя. Самолет начал гореть, а боеприпасы – детонировать. Погибли 15 человек.
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