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В России снова военный самолет упал на жилой дом – видео

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2022, 14:08
В России снова военный самолет упал на жилой дом – видео - Фото
Крушение самолета Су-30 в Иркутске, падение на жилой дом (скриншот видео)

В российском Иркутске военный самолет упал на жилой дом. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобозев, передают росСМИ.

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Самолет упал на жилой дом, начался пожар. Российские экстренные службы утверждают, что истребитель Су-30 разбился якобы при испытательном полете.

Погибли оба пилота, но гражданские не пострадали, передают данные МЧС РФ российские пропагандистские СМИ.

Иркутск находится на востоке России – неподалеку от озера Байкал и Монголии.

В России снова военный самолет упал на жилой дом – видео

  • 17 октября российский самолет Су-34 упал на многоэтажку в Ейске, который находится через залив от Мариуполя. Самолет начал гореть, а боеприпасы –  детонировать. Погибли 15 человек.

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Марко Сировой
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