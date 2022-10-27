Украинские силы обороны с начала полномасштабной войны уничтожили уже около 250 вертолетов армии РФ. Об этом сказал на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов и "поздравил" россиян с грядущим днем армейской авиации РФ.

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Громов подчеркнул, что количество уничтоженных вертолетов противника – это около пяти полков армейской авиации.

"Поэтому можно "поздравить" все экипажи авиации ВС РФ с их грядущим профессиональным праздником – завтра у них день армейской авиации. Пусть летают, мы их будем сбивать", – сказал представитель Генштаба ВСУ.

Днем создания армейской авиации в РФ считают 28 октября 1948 года, когда была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами.

Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты потеряли уже столько авиационной техники, сколько у большинства армий мира "просто нет и никогда не будет на вооружении". Он подчеркнул, что восстановить эти потери России не удастся, и поблагодарил ВСУ за "​​постепенную и необратимую демилитаризацию врага".

По данным Генштаба, с 24 февраля по 27 октября армия РФ потеряла в войне против Украины 249 вертолетов, 271 самолет, а потери в живой силе достигли 69 220 человек убитыми.

Сегодня около 08:00 подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады сбило Ка-52, а спустя 40 минут их коллеги-зенитчики из Одесской бригады "приземлили" еще и Су-25. Эти потери РФ еще не вошли в сводку Генштаба.

Оксана Житнюк

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