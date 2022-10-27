"Утро хороших новостей". На южном фронте ВСУ сегодня успели сбить Су-25 и Ка-52 россиян
27.10.2022, 09:45
Летчик вертолета оккупационной армии РФ в Украине (скриншот)
27 октября воздушное командование "Юг" рапортовало в сообщении, озаглавленном "Утро хороших новостей", об уничтожении ударного вертолета и штурмовика российской оккупационной армии на южном фронте в Украине.
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Около 08:00 подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады сбило Ка-52.
Спустя 40 минут их коллеги-зенитчики из Одесской бригады "приземлили" еще и Су-25.
"Слава Украине! Смерть врагам!", – лаконично прокомментировали успехи в ВСУ.
- В марте 2022 года Украина показала пресс-конференцию сбитых летчиков армии России.
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