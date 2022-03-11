В Киеве проходит пресс-конференция с участием трех военнопленных российских оккупантов из состава ВВС РФ. Военные преступники из России были сбиты над территорией Украины бойцами Воздушных сил ВСУ и подразделениями противовоздушной обороны.

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Участники мероприятия:

→ Козлов Алексей Игоревич, капитан, штурман авиационной эскадрильи ВКС РФ (собирал данные для разведки и нанесения удара по силам ПВО ВСУ, сбит в Николаевской области);

→ Головенский Алексей Сергеевич, майор, командир авиационной эскадрильи ВКС РФ (собирал данные для разведки и нанесения удара по силам ПВО ВСУ, сбит в Николаевской области);

→ Криштоп Максим Сергеевич, подполковник, заместитель командира 47-го авиационного полка ВКС РФ (бомбил Харьков, сбит над городом).

Смотрите видео: Покажите это всем в России. Брифинг пленных разведчиков армии РФ в Киеве

Евгений Пилипенко

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