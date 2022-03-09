Украинские спецслужбы вывели на брифинг разведчиков российской оккупационной армии, которые попали в плен ВСУ. Трансляцию обеспечил ресурс Интерфакс-Украина.

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Выведенные из строя представители армии страны-захватчика рассказывают, как для них началась война.

Военнопленные подробно, с указанием в/ч и направлений, рассказали, как вторгались в Украину, как украинцы встретили оккупантов, как убивали их подельников и как они лично попали в плен.

Сегодня, 9 марта, российские военные пираты захватили судно "Сапфир" у Змеиного и ведут его в Крым.

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Евгений Пилипенко

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