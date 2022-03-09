UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Покажите это всем в России. Брифинг пленных разведчиков армии РФ в Киеве – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 14:58
Скриншот из видеозаписи
Обращение Зеленского к народу Украины и миру из-за решения Путина по Донбассу: видео
Обращение Зеленского к народу Украины и миру из-за решения Путина по Донбассу: видео
Байден об Украине: Путин принял решение. У меня есть основания так считать
Байден об Украине: Путин принял решение. У меня есть основания так считать

Украинские спецслужбы вывели на брифинг разведчиков российской оккупационной армии, которые попали в плен ВСУ. Трансляцию обеспечил ресурс Интерфакс-Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Выведенные из строя представители армии страны-захватчика рассказывают, как для них началась война.

Военнопленные подробно, с указанием в/ч и направлений, рассказали, как вторгались в Украину, как украинцы встретили оккупантов, как убивали их подельников и как они лично попали в плен.

Читайте также: Россияне разместили боевые самолеты в аэропорту "Херсон". Главное из сводки Генштаба

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пленные
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 