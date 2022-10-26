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Зеленский: Под Бахмутом и Авдеевкой сейчас больше всего видно сумасшествие командования РФ видео

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 22:48
Видео: Офис президента
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Россияне продолжают активно атаковать украинские позиции на Бахмутском и Авдеевском направлениях – там сейчас "больше всего видно сумасшествие" российского командования. Об этом в видеообращении 26 октября сказал президент Владимир Зеленский.

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"Самые жесткие бои – в Донецкой области. Бахмутское направление, Авдеевка – там сейчас больше всего видно сумасшествие российского командования. День за днем на протяжении месяцев они гонят туда людей на смерть. Сосредотачивают там максимальную мощность артиллерийских ударов. Все наши воины, которые удерживают позиции на этих направлениях – просто герои", – сказал Зеленский.

Также продолжаются активные действия на других направлениях фронта. Президент отметил бойцов 25-й воздушно-десантной бригады за освобождение территорий в Луганской области.

"В целом по фронту везде укрепляем наши позиции. Сокращаем возможности оккупантов. Уничтожаем их логистику и готовим хорошие новости для Украины", – сказал Зеленский.

Он напомнил об очередном сбитом сегодня Ка-52 россиян и подчеркнул, что оккупанты потеряли уже столько авиационной техники (почти 250 вертолетов с начала полномасштабного вторжения), сколько у большинства армий мира просто нет и никогда не будет на вооружении.

"Восстановить эти потери России не удастся. Я благодарю всех наших бойцов за такую ​​постепенную и необратимую демилитаризацию врага", – сказал Зеленский.

Он также напомнил, что сегодня Украина вернула из российского плена еще 10 защитников, и призвал военнослужащих ВСУ брать в плен россиян, чтобы пополнять обменный фонд.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский Донецкая область война авдеевка бухмут
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