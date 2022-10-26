Зенитчики ВСУ продолжают "минусовать" российские вертолеты: уничтожен еще один Ка-52

В Херсонской области украинские военнослужащие уничтожили очередной вертолет оккупантов Ка-52. Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".

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Украинские зенитчики сбили вертолет армии РФ сегодня, 26 октября, около 17:00 в Бериславском районе Херсонской области.

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируется с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость единицы – около $16 млн. Оккупанты называют его "летающим танком".

24 октября ВСУ сбили три Ка-52 за день – тоже в Бериславском районе. В одном из "Аллигаторов" могли быть двигатели украинского производства.

По данным Генштаба ВСУ, всего с 24 февраля по 26 октября украинские силы уничтожили 248 российских вертолетов и 271 самолет.

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Оксана Житнюк

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