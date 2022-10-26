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За сутки ВСУ уничтожили почти полтысячи оккупантов — общие потери России от Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 09:26
За сутки ВСУ уничтожили почти полтысячи оккупантов — общие потери России от Минобороны - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины уничтожили более 68 000 российских оккупантов с начала великой войны. Об этом сообщили в Минобороны.

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Общие потери противника составили:

– личного состава – 68 900 (+480);

– танков – 2628 (+17);

– боевых бронированных машин – 5351 (+30);

– артиллерийских систем – 1686 (+12);

– РСЗО – 379 (+2);

– средств ПВО – 192 (+2);

– самолетов – 271;

– вертолетов – 248;

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 1379 (+7);

– крылатых ракет – 350;

– кораблей/катеров – 16;

– автомобильной техники и автоцистерн – 4076 (+22);

– специальной техники – 149.

  • Российские оккупанты дважды в разных направлениях пытались прорвать позиции Вооруженных Сил Украины на юге, но потерпели неудачу.

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Вадим Ребрина
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война минобороны потери
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