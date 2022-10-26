За сутки ВСУ уничтожили почти полтысячи оккупантов — общие потери России от Минобороны
26.10.2022, 09:26
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины уничтожили более 68 000 российских оккупантов с начала великой войны. Об этом сообщили в Минобороны.
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Общие потери противника составили:
– личного состава – 68 900 (+480);
– танков – 2628 (+17);
– боевых бронированных машин – 5351 (+30);
– артиллерийских систем – 1686 (+12);
– РСЗО – 379 (+2);
– средств ПВО – 192 (+2);
– самолетов – 271;
– вертолетов – 248;
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 1379 (+7);
– крылатых ракет – 350;
– кораблей/катеров – 16;
– автомобильной техники и автоцистерн – 4076 (+22);
– специальной техники – 149.
- Российские оккупанты дважды в разных направлениях пытались прорвать позиции Вооруженных Сил Украины на юге, но потерпели неудачу.
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