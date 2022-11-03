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"Позор и причина разрушения". Залужный сравнил войну СССР в Афганистане и России в Украине

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 11:36
Валерий Залужный (Фото: ВСУ)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный сравнил войну России в Украине со вторжением СССР в Афганистан. Об этом главком ВСУ написал в Telegram.

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Залужный сопоставил потери советской и российской армий во время их вторжения в Афганистан и в Украину. 

"За время полномасштабной агрессии защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолетов России, чем потеряно советским союзом за 10 лет войны в Афганистане – 278 самолетов рф в Украине по сравнению с 118 советскими самолетами в Афганистане", – написал главком ВСУ.

Залужный прогнозирует, что война России против Украины приведет к разрушению РФ.

"Эта война является таким же позором для рф и станет причиной ее разрушения", – заявил главнокомандующий ВСУ.

  • С 24 февраля по 3 ноября армия России потеряла на войне против Украины 74 000 военных, за сутки 2 ноября уничтожено 730 оккупантов.

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Наталія Медведєва
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война Валерий Залужный
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