Армия России потеряла 730 военных, 20 танков и 22 артсистемы – сводка

Силы обороны Украины за сутки, по состоянию на 3 ноября, уничтожили 730 российских военных, 20 танков, 27 боевых бронированных машин, 22 артиллерийские системы и три РСЗО. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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"Снова более 700 оккупантов и много техники", – отметили военные.

С 24 февраля по 3 ноября армия России потеряла на войне против Украины:

личного состава ‒ около 74 000 (+730) человек;

танков ‒ 2734 (+20);

боевых бронированных машин ‒ 5552 (+27);

артиллерийских систем ‒ 1755 (+22);

РСЗО ‒ 390 (+3);

средств ПВО ‒ 198 (0);

самолетов ‒ 277 (0);

вертолетов ‒ 258 (0);

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1442 (+4);

крылатых ракет ‒ 397 (0);

кораблей/катеров ‒ 16 (0);

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4162 (+9);

спецтехники ‒ 155 (+1).

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Наталія Медведєва

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