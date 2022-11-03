Армия России потеряла 730 военных, 20 танков и 22 артсистемы – сводка
Силы обороны Украины за сутки, по состоянию на 3 ноября, уничтожили 730 российских военных, 20 танков, 27 боевых бронированных машин, 22 артиллерийские системы и три РСЗО. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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"Снова более 700 оккупантов и много техники", – отметили военные.
С 24 февраля по 3 ноября армия России потеряла на войне против Украины:
личного состава ‒ около 74 000 (+730) человек;
танков ‒ 2734 (+20);
боевых бронированных машин ‒ 5552 (+27);
артиллерийских систем ‒ 1755 (+22);
РСЗО ‒ 390 (+3);
средств ПВО ‒ 198 (0);
самолетов ‒ 277 (0);
вертолетов ‒ 258 (0);
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1442 (+4);
крылатых ракет ‒ 397 (0);
кораблей/катеров ‒ 16 (0);
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4162 (+9);
спецтехники ‒ 155 (+1).
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