Перевалили за 78 000 уничтоженных россиян: потери оккупантов на войне против Украины
По подтвержденным данным Генерального штаба, на 10 ноября примерное число потерь оккупационных войск России (с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года) составляет 78 690 военнослужащих.
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За сутки ВСУ вывели из строя 16 бронемашин, 16 беспилотников, три артиллерийских системы, а также ликвидировали свыше 700 человек личного состава врага.
Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 9 ноября включительно:
личного состава — около 78 690 человек (+740 за прошедшие сутки);
танков — 2804 единиц (+3);
боевых бронированных машин — 5682 (+16);
артиллерийских систем — 1805 (+3);
РСЗО — 393 (-);
средств ПВО — 205 (-);
самолетов — 278 (-);
вертолетов — 260 (-);
автотехники и автоцистерн — 4242 (+15);
кораблей/катеров — 16 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1499 (+16);
спецтехники — 159 (-);
крылатых ракет — 399 (-).
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