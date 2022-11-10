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Перевалили за 78 000 уничтоженных россиян: потери оккупантов на войне против Украины

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 09:43
Перевалили за 78 000 уничтоженных россиян: потери оккупантов на войне против Украины - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

По подтвержденным данным Генерального штаба, на 10 ноября примерное число потерь оккупационных войск России (с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года) составляет 78 690 военнослужащих.

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За сутки ВСУ вывели из строя 16 бронемашин, 16 беспилотников, три артиллерийских системы, а также ликвидировали свыше 700 человек личного состава врага.

Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 9 ноября включительно:

личного состава — около 78 690 человек (+740 за прошедшие сутки);

танков — 2804 единиц (+3);

боевых бронированных машин — 5682 (+16);

артиллерийских систем — 1805 (+3);

РСЗО — 393 (-);

средств ПВО — 205 (-);

самолетов — 278 (-);

вертолетов — 260 (-);

автотехники и автоцистерн — 4242 (+15);

кораблей/катеров — 16 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1499 (+16);

спецтехники — 159 (-);

крылатых ракет — 399 (-).

Перевалили за 78 000 уничтоженных россиян: потери оккупантов на войне против Украины

Читайте также: Генштаб ВСУ сообщил о прекращении "эвакуации" из Херсона. О выводе войск РФ не уточняет

Наталія Медведєва
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война потери генштаб
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