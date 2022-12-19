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ВСУ: Мобилизация немного снизилась. Все просчитано Генштабом, в частности — призыв в РФ

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 13:19
ВСУ: Мобилизация немного снизилась. Все просчитано Генштабом, в частности — призыв в РФ - Фото
Роман Горбач (Фото: скриншот с видео)

Мобилизация в Украине немного снизилась по темпам в сравнении с началом большой войны, никаких волн нет, призыв идет по плану Генерального штаба. Об этом на брифинге сообщил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.

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По его словам, с 24 февраля в Украине идет мобилизация — с самого начала не было никаких волн призыва. Он отметил, что в начале полномасштабного вторжения РФ призывалось больше людей, но постепенно темпы снижались и сейчас они намного ниже, чем весной. 

Горбач заявил, что количество призывников зависит от ситуации на фронте, однако все показатели плановые — они просчитываются Генштабом и планово осуществляются. 

"Говорить, что после Нового года будет новая волна нельзя, все факторы, которые влияют, давно учтены, фактор мобилизации в России также давно учтен. Сейчас мы работаем планово. Никаких волн не предусматривается. Мы как до Нового года призывали, так и после будем это делать", — сказал он.

Представитель командования подчеркнул, что мобилизация — это сложная система, где все факторы просчитаны наперед. 

Читайте также: Мобилизация после Нового года. Минобороны говорит: Все зависит от войны, паника не нужна

Дмитро Гриниченко
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война мобилизация генштаб Роман Горбач
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