ВСУ: Мобилизация немного снизилась. Все просчитано Генштабом, в частности — призыв в РФ
Мобилизация в Украине немного снизилась по темпам в сравнении с началом большой войны, никаких волн нет, призыв идет по плану Генерального штаба. Об этом на брифинге сообщил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.
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По его словам, с 24 февраля в Украине идет мобилизация — с самого начала не было никаких волн призыва. Он отметил, что в начале полномасштабного вторжения РФ призывалось больше людей, но постепенно темпы снижались и сейчас они намного ниже, чем весной.
Горбач заявил, что количество призывников зависит от ситуации на фронте, однако все показатели плановые — они просчитываются Генштабом и планово осуществляются.
"Говорить, что после Нового года будет новая волна нельзя, все факторы, которые влияют, давно учтены, фактор мобилизации в России также давно учтен. Сейчас мы работаем планово. Никаких волн не предусматривается. Мы как до Нового года призывали, так и после будем это делать", — сказал он.
Представитель командования подчеркнул, что мобилизация — это сложная система, где все факторы просчитаны наперед.
- В середине ноября Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 19 февраля.
- Сейчас в Украине нет потребности вручать повестки военнообязанным на блокпостах, так как есть большое количество добровольцев, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский. Министр обороны Алексей Резников сообщил, что пока нет необходимости и в дополнительной волне мобилизации.
- В Генштабе заявляли, что мобилизация в Украине идет по плану и без сумбура для комплектования частей ВСУ.
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