Мобилизация в Украине. Генштаб: Все по плану и без сумбура, призыва, как в России, не буде

Мобилизация в Украине идет по плану и без сумбура для комплектования частей Вооруженных Сил Украины. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, всеобщая мобилизация в Украине началась сразу после полномасштабного вторжения России и продолжается по сей день, чтобы комплектовать существующие и новые подразделения ВСУ.

Он отметил, что масштабный призыв был в начале большой войны, однако в дальнейшем мероприятия по мобилизации проводятся в плановом порядке.

Громов подчеркнул, что Украина не мобилизовала сотни тысяч человек за короткий период как это было в России.

"Мы комплектуем воинские части, формируем новые подразделения, делаем все по плану. Сумбурности в действиях военно-политического руководства нет", — резюмировал генерал.

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Дмитро Гриниченко

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