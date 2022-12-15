Мобилизация в Украине. Генштаб: Все по плану и без сумбура, призыва, как в России, не буде
Мобилизация в Украине идет по плану и без сумбура для комплектования частей Вооруженных Сил Украины. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
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По его словам, всеобщая мобилизация в Украине началась сразу после полномасштабного вторжения России и продолжается по сей день, чтобы комплектовать существующие и новые подразделения ВСУ.
Он отметил, что масштабный призыв был в начале большой войны, однако в дальнейшем мероприятия по мобилизации проводятся в плановом порядке.
Громов подчеркнул, что Украина не мобилизовала сотни тысяч человек за короткий период как это было в России.
"Мы комплектуем воинские части, формируем новые подразделения, делаем все по плану. Сумбурности в действиях военно-политического руководства нет", — резюмировал генерал.
- В середине ноября Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 19 февраля.
- Сейчас в Украине нет потребности вручать повестки военнообязанным на блокпостах, так как есть большое количество добровольцев, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский. Министр обороны Алексей Резников сообщил, что пока нет необходимости и в дополнительной волне мобилизации.
- Резников раскритиковал петицию о демобилизации по желанию военнослужащих, отслуживших один год с начала большой войны, так как вместо демобилизованных нужно будет набрать такое же количество новобранцев, которых необходимо обучить и подготовить.
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