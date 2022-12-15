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Мобилизация в Украине. Генштаб: Все по плану и без сумбура, призыва, как в России, не буде

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 13:33
Мобилизация в Украине. Генштаб: Все по плану и без сумбура, призыва, как в России, не буде - Фото
Алексей Громов (Фото: скриншот видео)

Мобилизация в Украине идет по плану и без сумбура для комплектования частей Вооруженных Сил Украины. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, всеобщая мобилизация в Украине началась сразу после полномасштабного вторжения России и продолжается по сей день, чтобы комплектовать существующие и новые подразделения ВСУ.

Он отметил, что масштабный призыв был в начале большой войны, однако в дальнейшем мероприятия по мобилизации проводятся в плановом порядке. 

Громов подчеркнул, что Украина не мобилизовала сотни тысяч человек за короткий период как это было в России. 

"Мы комплектуем воинские части, формируем новые подразделения, делаем все по плану. Сумбурности в действиях военно-политического руководства нет", — резюмировал генерал. 

Читайте также: Мобилизация после Нового года. Минобороны говорит: Все зависит от войны, паника не нужна 

Дмитро Гриниченко
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война мобилизация генштаб Алексей Громов
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