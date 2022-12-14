Мобилизация после Нового года. Минобороны говорит: Все зависит от войны, паника не нужна

В Минобороны заявили, что мобилизация в Украине после Нового года будет зависеть от хода войны и призвали не строить "апокалиптических" прогнозов на этот счет. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, мобилизацию сложно прогнозировать, так как она зависит от нужд войны.

Она отметила, что Вооруженные Силы Украины несут потери, также есть необходимость в восстановлении тех, кто не был ранен.

"Это нормальный процесс, такое может быть. Не надо строить апокалиптические прогнозы, публично мы об этом всегда говорим. Все может быть и зависит от войны", — заявила Маляр.

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Дмитро Гриниченко

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