Мобилизация после Нового года. Минобороны говорит: Все зависит от войны, паника не нужна
В Минобороны заявили, что мобилизация в Украине после Нового года будет зависеть от хода войны и призвали не строить "апокалиптических" прогнозов на этот счет. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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По ее словам, мобилизацию сложно прогнозировать, так как она зависит от нужд войны.
Она отметила, что Вооруженные Силы Украины несут потери, также есть необходимость в восстановлении тех, кто не был ранен.
"Это нормальный процесс, такое может быть. Не надо строить апокалиптические прогнозы, публично мы об этом всегда говорим. Все может быть и зависит от войны", — заявила Маляр.
- В середине ноября Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 19 февраля.
- Сейчас в Украине нет потребности вручать повестки военнообязанным на блокпостах, так как есть большое количество добровольцев, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона. Министр обороны Алексей Резников сообщил, что пока нет необходимости и в дополнительной волне мобилизации.
- Резников раскритиковал петицию о демобилизации по желанию военнослужащих, отслуживших один год с начала большой войны, так как вместо демобилизованных нужно будет набрать такое же количество новобранцев, которых необходимо обучить и подготовить.
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