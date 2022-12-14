UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мобилизация после Нового года. Минобороны говорит: Все зависит от войны, паника не нужна

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 14:53
Мобилизация после Нового года. Минобороны говорит: Все зависит от войны, паника не нужна - Фото
Анна Маляр (Фото: Анна Маляр/Facebook)

В Минобороны заявили, что мобилизация в Украине после Нового года будет зависеть от хода войны и призвали не строить "апокалиптических" прогнозов на этот счет. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, мобилизацию сложно прогнозировать, так как она зависит от нужд войны.

Она отметила, что Вооруженные Силы Украины несут потери, также есть необходимость в восстановлении тех, кто не был ранен. 

"Это нормальный процесс, такое может быть. Не надо строить апокалиптические прогнозы, публично мы об этом всегда говорим. Все может быть и зависит от войны", — заявила Маляр.

Читайте также: Генштаб: Существенного увеличения мобилизации нет

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война минобороны мобилизация Анна Маляр
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 